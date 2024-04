GALERII ⟩ Vaata, kes käisid endise Komeedi asemel uksed avanud restorani avaüritusel!

Da Vinci Ristorante & Cafeteria on Itaalia restoraniketi premium toidukoht, mille menüüst leiab lisaks Komeedi kunagistele klassikutele ja õhukestele pitsadele ka hõrgu söeahju grill-menüü. Koguni 80 protsenti restoranis kasutatavast toorainest on tarnitud otse Itaaliast, mida müüb ettevõtte Eestis edasi ka omanimelises e-poes.

«Kõige populaarsemad külastusajad on nädalavahetused ja õhtupoolikud, mil jõuab meie juurde rohkelt teatri- ja kontserdikülastajaid ning koha kindlustamiseks on vaja laud kindlasti ette broneerida,» soovitas ta.

Üritusel esinenud ajaloolane Jaak Juske ütles, et Solaris keskuse Da Vinci restoranist avaneb linna parim vaade ajaloolistele Tallinna südalinna hoonetele, mis on mänginud olulist rolli Eesti Vabariigi sünniloos.

Avara ja helge interjööriga Da Vinci Ristorante & Cafeteria sisekujunduse on loonud Ace of Space sisearhitekt Ines Haak, kes on ruumi kujunduses kasutanud rohkelt ka Eesti disainerite sisekujunduselemente. Parasjagu on renoveerimisel kunagine Komeedi katuseterrass, mis avatakse 750 ruutmeetri suurusel pinnal juba järgmisel suvel.