ÄRIMÄNG JÄTKUB ⟩ Venemaa kaaperdas soomlaste populaarse burgeriketi

Venemaa Hesburgerid tegutsevad nüüd uue nime all: Pap's burger. Ettevõte Megagroup, mis kontrollis Hesburgeri frantsiisiõigusi Venemaal, on nimelt eemaldanud veebilehelt teabe Hesburgeri kaubamärgi kohta ning asendanud selle Pap's burgeri kontseptsiooni tutvustusega, kirjutab Iltalehti.

Megagroupi Pap's burgeri lehel seisab, et tegemist on Hesburgeri venekeelse versiooniga. Veebilehel märgitakse muu hulgas, et Hesburger jõudis Venemaale 2010. aastal, ent ettevõte «oli sunnitud muutma olemasolevate restoranide nime, säilitades samal ajal Soome legendaarse hamburgerirestorani unikaalsed retseptid ja kogemused».