TARK TEADA ⟩ Väheteada nipp teeb köögis puhkenud põlengule üks-null

Kuigi toiduvalmistamine võib olla lõõgastav ja teraapiline, kaasneb sellega alati hulk riske, tulekahju ühena neist. Tulekahjude kustutamiseks on palju meetodeid, kuid rasvapõlengute puhul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Üks turvaline ning väheteada vahend rasvapõlengu kustutamiseks on söögisooda.

Rasvapõlengu korral tuleb pliit viivitamatult välja lülitada, nõu kuumalt alalt eemale tõsta ning katta põleng söögisoodaga. Viimasest vabaneb kuumutamise käigus süsihappegaas, mis eemaldab õhust hapniku, summutades omakorda tekkinud põlengu, vahendab Daily Meal. Oluline on meeles pidada, et söögisoodast on kõige suurem kasu väiksema põlengu korral, kuna selle summutamiseks vajaminev kogus on üpris suur.