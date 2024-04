MAITSETE PARAAD ⟩ Selgusid selle aasta parimad toiduained!

Eesti Parim Toiduaine 2024 on Tere AS uudne tofu vanillibatoonike.

«Toit üleüldiselt on pigem konservatiivne valdkond, kus maitsed ei muutu nii kiiresti. Tänu tihedale üleilmsele suhtlusele levivad teiste köökide road meile küll kiiremini, kuid need kohaldatakse siin kohalikule maitsemeelele – kasutades Eesti tooraineid ja tarbijate seas armastatud maitseid,» rääkis Potisepp. «Traditsioonilise ja uudse ühendamine viib põnevate lahendusteni, mida ka meie juubelikonkursil nägime,» lisas Toiduliidu juht.

«Just kodu lähedane ning tugev ja arenev toiduainetetööstus lisab igale riigile sitkust ja tugevust. Eesti toiduainetööstus – nii toidu kasvatajad kui tootjad – annab meile lisaks lemmikmaitsetele ka kindlustunnet, et Eesti toidujulgeolekuga on kõik korras,» ütles Sirje Karis.

«Kohaliku toidu tootmine on meie jaoks väga oluline ning Eesti toit on osa meie rahva identiteedist. Saame uhked olla selle üle, et Eestis toodetud toit on puhas ning kvaliteetne,» rääkis regionaalminister Madis Kallas.