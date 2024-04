POLE MÕTET ⟩ Ekspert avaldab mõjuva põhjuse, miks peaksime tagatisraha nõudest loobuma

Üldine praktika on, et tagatisraha on võrdne ühe kuu üürisummaga. Võtame näitena korteri, mille igakuine üürimakse on 500 eurot. Sellisel juhul tuleb tagatisrahana tasuda samuti 500 eurot. See peaks katma ära üürniku potentsiaalsed võlgnevused, tekkinud varakahju ja nende likvideerimiseks minevad remondikulud.

Iga teine eesti üürileandja on oma tegevuse jooksul pidanud silmitsi seisma probleemse üürnikuga, kusjuures 55 protsenti nendest on kogenud probleeme ühe inimesega ja 45 protsenti vastanutest kahe või enamaga.

Suure osa probleemidest moodustasid üüri- ja või kommunaalmaksete võlgnevused (44,8 protsenti) ning elupinnal olnud vara rikkumine või lõhkumine (28,1 protsenti). Kahe aasta tagused küsitlused näitasid, et tollal oli keskmine kahju ehk raha, mis jäi üürileandjal saamata 1900 eurot. Tänaseks on nii oluliselt kasvanud üürid-kommunaalid kui hüppeliselt kallinenud remondikulud kasvatanud seda numbrit pigem 2500-3000 euro kanti.

«Tagatisraha kaotamiseks piisab juba sellest, kui üürnik jääb ühe kuu üüri- ja kommunaalmaksetega võlgu. Makseraskustes üürnikuga lepingu lõpetamine võtab seaduse järgi aega ca kolm kuud. Kui arvestada, et üürisumma on 500 eurot ning kõrvalkulud umbes 150 eurot, siis tekitab see kolme kuuga ligi 2000-eurose võla ning on selge, et 500-eurone tagatisraha ei kata seda kuidagi. Meie aastatepikkune kogemus näitab, et majanduslike raskuste käes üürnike puhul kasvab lisaks võlgadele ka hüppeliselt varakahju risk,» ütleb Aun.