KUUPÄEV KIRJA ⟩ Kredex korraldab Narvas korteriühistutele renoveerimismessi

«Kõige paremini mõjub ikka kolleegide kogemus, informatsioon praktikult praktikule ja seda just tahamegi Narvas pakkuda. Näiteks korteriühistud Rakveres ja Tapal on saanud hulga renoveerimiskogemusi ja neist saab Narvas kindlasti ülevaate,» julgustas Jaadla idavirumaalasi naabrite kogemust kasutama.

Renoveerimismess «Renoveerimisest erinevate nurkade alt. Kas, milleks ja kuidas renoveerida?» toimub 24. aprillil kell 11:30–17:00 Tartu Ülikooli Narva kolledžis (Raekoja plats 2, Narva). Osalema on oodatud korteriühistute juhid ja kõik teised, kes on renoveerimise teemadest huvitatud. Üritus toimub eesti ja vene keeles. Osalemine on tasuta.