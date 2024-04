KINDLUSE KODU ⟩ Rae valda kerkib pea 170 energiatõhusat kodu

Kindluse Kodu näol on tegemist juba neljanda Everaus Kinnisvara suurkvartali arendusega Rae vallas. «Tegu on hinnatud piirkonnaga, mis asub kesklinnast vaid 15-minutilise autosõidu kaugusel ning kus kõik vajalik, alustades koolidest ja lasteaedadest ning lõpetades sportimisvõimalustega, jäävad lühikese jalutuskäigu kaugusele,» märkis Muttik, lisades, et hea infrastruktuur, arenev keskkond ja nooruslik kogukond on tegurid, mis nii arendajat kui kliente Rae vallas võluvad.