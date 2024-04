Spetsialistide sõnul on üks biolaguneva prügi hulka kuuluv toidujääde roosipõõsastele nii maitsev, et tänavad sind lopsakate õitega läbi kogu õitsemise aja.

Aiandusekspert Alan Titchmarsh ütles Expressile, et tal on roosidega omamoodi suhe, kuhu mahub nii armastust, kui vihkamist. Tema sõnul on nende aia kaunitaride kasvatamine osaliselt õnneasi, osaliselt teadlik tegutsemine.