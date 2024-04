UURING PALJASTAB ⟩ Eestlaste vaimset rahulolu toetab just see faktor

«Kontrollitunde omamine on üks teguritest, mis aitab kaasa meie vaimsele heaolule. Kord ja puhtus füüsilises ruumis võivad oluliselt suurendada üldist heaolu- ning rahutunnet. Paljud inimesed ütlevad, et kodu koristamine aitab neil ka oma mõtete ja tunnete maailma korrastada – seega on see puhas võit mitmes mõttes,» ütles Habicht-Spriit. Ta kinnitas, et korras kodus saab palju paremini ka lõõgastuda.

Kuidas soovitab sisekujundaja kodust elu paremini korraldada?

Vastavalt uuringule on iga viienda Eesti elaniku üheks peamiseks takistuseks koduse heaolutunde saavutamisel tunne, et ülesanded ja toimetused ei lõppe kunagi. IKEA Eesti sisekujundusosakonna juhataja Pedro Castro ütles, et arvestades, kui palju kodune keskkond inimesi mõjutab, on oluline otsida viise, kuidas sinna õnnetunnet lisada. Ta usub, et on olemas lihtsad sammud, mis aitavad tunda, et oled koduste ülesannetega järje peal ja tekitavad suurema rahulolu tunde.

Vabane üleliigsest

Neile, kes soovivad sel kevadel koduses keskkonnas muudatusi teha, kuid ei tea, kust alustada, on sisekujundajal nõuanne: «Esmalt vaata üle kõik oma asjad ja otsusta, mida päriselt veel vaja on ja millised esemed juba mõnda aega pole kasutust leidnud. Seejärel leia neile uus kodu. Seda on soovitatav teha vähemalt kord aastas, et vabaneda kasutult seisvatest asjadest nagu ilu- ja tervisetooted, riided ning muud väikesed esemed,» ütles sisekujundaja