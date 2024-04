On nii neid inimesi, kes jätavad ukse muretult lahti, kui neid, kes halva lõhna ja hallituse hirmus masina seest korralikult ära kuivatavad ning siis ukse sulgevad. Kuidas on tegelikult tark talitada?

Pesumasinate tehnikud on öelnud, et eestlaetava pesumasina puhul pole vaja luuki lahti hoida, sest tootja on trumli jaoks vajaliku ventilatsiooni taganud. Küll aga võib lahtine uks tuua kaasa mitu probleemi.