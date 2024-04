NUPP TÖÖLE ⟩ Eesti toidukoolitaja jagab kasulikke nippe köögis säästlikult majandamiseks

Nädalamenüü koostamine

Raha aitab kokku hoida juba see, kui paned kokku nädalamenüü ja valmistad selle järgi toite. Juhul kui oled plaanid ära teinud, aga märkad poes soodustusega tooteid, soovitab Liina need siiski ära osta ning panna kodus sügavkülma. «Mina ostan poes pakkumises olevaid tooteid peamiselt siis, kui saan neid järgmisteks toidukordadeks ootele panna. Samas püüan hoiduda liigsest asjade kokku kuhjamisest. Ka see on lisakulu, kui pärast avastad, et mõni toiduaine on kappi ununenud ja pahaks läinud,» lisas ta.