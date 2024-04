AEG MUUTUSEKS ⟩ Eesti kinnisvaraekspert nimetab hetke kõige suurema turupiduri

«Müüjad eeldavad, et hinnad on nagu kaks aastat tagasi, ostjate arvamus on oma rahakotti vaadates veidi teistsugune. Need varaomanikud, kes soovivad aga kiiret tehingut, saavad selle, lihtsalt hinda tuleb korrigeerida. Üldiselt on see hea märk, et asi hakkab taanduma eelkõige hinnale, mitte varem maad võtnud üleüldisele mustale masendusele,» sõnas Sooman.