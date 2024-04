PUUST JA PUNASEKS ⟩ 5 levinud küsimust ja vastust kodulaenu kohta

Graafiku valik sõltub suuresti kliendi võimalustest ja vajadustest. «Võrdsetes põhiosades tagasimaksegraafiku puhul on igakuine laenumakse alguses suurem. Kui aga võimalused on piisavad ja kodu soetatakse teadlikult näiteks viieks järgmiseks aastaks, tasub sellise graafiku peale mõelda, kuna selle aja jooksul makstakse rohkem tagasi laenu põhiosa ja vähem intresse,» sõnas Rebane.

Ta lisas, et kuna kodulaenuga kaasneb mitmeid kulutusi on paljude inimeste võimalused siiski piiratud ja otsustatakse annuiteetgraafiku kasuks. «Sellisel juhul on laenu igakuine makse algusest lõpuni ühesugune, kuid tuleb arvestada, et pangale tasutakse ka rohkem intresse.»