ON, MIDA OODATA ⟩ Uued Michelini tärnid selguvad vähem kui kuu aja pärast

«Vastavalt Michelini tööpõhimõtetele hoitakse giidi pääsenud restorane enne seda kuupäeva saladuses, võime vaid oletada, et praegu on Michelini inspektorite testimised lõpusirgel,» ütles ühendasutuse turismijuht Anneli Lepp. Ta lisas, et Michelini Eestis oleku kahe aasta jooksul on Eesti end tõestanud tugeva toiduturismi sihtkohana, millel on väärtus ka turismiettevõtlusele üldisemalt.

«Pärast Michelini tunnustuse saamist on tunda kliendi ootuste muutust, see on pannud meile ülesande latti pidevalt kõrgel hoida nii pakutavas toidus kui ka teeninduses. Väga palju rõõmu ja perspektiivitunnet tekitab see, et töötajatel on hüppeliselt suurenenud ametiuhkus. Nad ei näe praegust töökohta millegi ajutisena, vaid soovivad oma tulevikku siduda külalislahkuse sektoriga, juurde õppida ja selles vallas karjääri teha. Fellin on tegutsenud üksteist aastat, kuid see on selgelt viimase kahe aasta muutus,» iseloomustas Michelini mõju restorani omanik Merit Berzin.