KASUTA VÕIMALUST ⟩ Avaneb taotlusvoor väikeelamute renoveerimiseks

SEB laenuekspertide juht Aivo Renser tõdes, et igal kodul on teatav mõju keskkonnale ning kodus tarbitav soojus- ja elektrienergia hulk mõjutab kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

«Seega on väga oluline, et keskkonnamõju vähendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks soodustaksime energiatõhusate kodude ehitamist, ostmist ja renoveerimist.»

Enne KredExi toetuse taotlemist tuleb leida tööde teostamiseks rahastus, sest toetussumma makstakse välja, kui taotleja on esitanud oma kulude tegemise tõendamiseks vajalikud dokumendid ning tööde üleandmise-vastuvõtuaktid.

«See eeldab aga, et taotlejal oleks olemas finantseering tööde teostamiseks. Võimalik on töid ise rahastada või siis kasutada pangalaenu abi,» selgitas Renser.

Renoveerimistööde teostamiseks on eraisikul võimalik taotleda pangast kinnisvara tagatiseta laenu ehk väikelaenu, kinnisvara tagatisega laenu ehk hüpoteeklaenu ning eluasemelaenu ehk kodulaenu, mida võib lisaks eluaseme soetamisele taotleda ka olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Ekspert tõi välja, et erinevaid panga poolt pakutavaid laenutooteid saab renoveerimisel kasutada ka nii, et klient tasub tööde eest osa omavahenditest ja osa laenurahast või kogu ulatuses laenuga.