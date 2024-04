TÄISTUND UURIB ⟩ Miks peavad maksma prügiveo eest need, kel rämpsu ei teki või kelle juurde jäätmeauto ei pääse

Seekord vaadeldakse olukorda, kus osa inimestest, kelle juurde jäätmeauto ligi ei pääse või kellel äravisatavat ei teki, peavad siiski prügiveoteenuse eest maksma. Ajakirjanik Mari Flemingu sõnul tõstatab see mitmeid olulisi küsimusi jätkusuutlikkuse, õigluse ja teenuse kvaliteedi kohta.

Võrumaa elanik ja õmbluskoolitaja Kairi Orav on üks neist, kes on veendunud, et ei vaja prügiveo lepingut. Jäätmeseaduse kohaselt tal valikuvõimalust ei ole. Ta elab tagasihoidlikult ning kasutab asju uuesti nii kaua kui võimalik.

«Ma olen tõesti praktiline inimene,» ütleb ta, näidates saates oma taaskasutatud esemeid. «Ma ei tekita palju prügi ning olen valinud plastikpakendivabad tooted ning tellin osa söögikraami hulgikorras, et vähendada pakendite hulka.»

Kairi on meisterlik taaskasutaja ning sorteerib hoolikalt oma prügi ning ei näe vajadust prügiveolepingu järele. Ta viib paar korda aastas oma vähesed jäätmed ise jäätmejaama, kogudes neid kuuri alla. Tema jaoks on see nii keskkonnasõbralik kui ka majanduslikult mõistlik lahendus. Kairi ei tekita piisavalt prügi, et prügiveoleping oleks tema jaoks otstarbekas ning leiab, et seaduses peaks tegema vajalikud korrektuurid.