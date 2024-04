EKSPERT SELGITAB ⟩ Mida silmas pidada kevadiste betoonitööde puhul, et ei tekiks pragusid

Kevadel soojendab päike pindasid, temperatuurid püsivad suhteliselt madalad ning tuuled on üsna ettearvamatud. «Sellised olud loovad väga keeruka keskkonna betoonitöödeks ja hea tulemuse saavutamine omaette väljakutse,» ütles Betoonimeistri kvaliteedijuht Lauri Labe.

Mida kevadistel betoonivaludel meeles pidada?

«Oluline on olla valvas ja võtta kasutusele ennetavaid meetmeid, et vältida värskelt valatud betoonisegu külmakahjustusi. Betooni kivinemine ei pruugi toimuda nii kiiresti, kui suvel, seega tasub ka praeguste temperatuuridega rakendada talviseid betoneerimismeetodeid,» ütles Labe.

«Kevadel võivad päike ja tuul pinnakihi kiirelt kuivatada – samal ajal ei ole betoon alumistes kihtides veel tarduma hakanud,» selgitas Betoonimeistri kvaliteedijuht. «Eriti suur on oht suurte horisontaalpindade valamisel. Sellised tingimused loovad soodsad olud pragude tekkeks ja ka soovitud tasasust on keeruline saavutada.»

«Pragusid on hiljem on keeruline parandada ning lisanduda võivad täiendavad kulud,» hoiatas Labe. «Nende ennetamiseks tuleks vältida suuri temperatuurimuutuseid ruume küttes või konstruktsioone kattes ja soojustades. Konstruktsioonide lahtirakestamine peaks toimuma võimalikult hilja, kui betooni ja seda ümbritseva keskkonna temperatuurid on juba ühtlustunud,» soovitas ta.