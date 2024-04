ISEÄRA KVARTAL ⟩ Harku järve kaldale kerkib aedlinna stiilis üliäge elurajoon

Harku järve kaldale kerkiv aedlinna stiilis Iseära kvartal koosneb 38 ridamajast ja 13 kortermajast, millest kaheksa ehitati valmis eelmises etapis ning viis valmib käesoleva aasta suvel. Keskkonda sobituvalt on majadel kuni kolm korrust ning viilkatused, energia- ja keskkonnasäästu pakub kortermajade puhul haruldane maaküte. Kvartali keskele on planeeritud mänguväljakud ja roheala ning uksed avab ka laste päevahoid.

«Ehitajaks valisime OMA Ehitaja AS-i, kellega meil on hea koostöökogemus Uus-Meremaa projekti rajamisest. Kuna Liveni arendused on erilised ja keerukamad, siis iga ehitaja meile peatöövõtjaks ei sobi ega tulegi, partneriks tulevad need, kes on oma kvaliteedis ja tööprotsessides kindlad ning valmis arvestama muudatustega, mida tulevased koduomanikud soovivad,» selgitas Laur.