Vapustavad skulptuursed aiad, metslilleniidud ja metsatukad on avalikkusele avatud aprillist oktoobrini, kuid maja ise on kuningas Charlesi ja kuninganna Camilla privaatne elukoht.

Kaunid 18. sajandi maa-alad on pikalt olnud monarhi lemmikud. Kuningas on aastakümneid propageerinud maheaianduse ja -põllunduse olulisust ning tema koduaedki on selle filosoofia musternäide. Heitlikule ilmale hoolimata pole kevad enam kaugel ning sellega seoses jagabki aednik Stooks Expressile nelja aiatööd, millele erilist tähelepanu pöörata.