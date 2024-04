FLAFFI ⟩ Eesti leivaküpsetaja toob turule koorikuta palaleiva

Flaffi on pehme palaleib, mis on loodud spetsiaalselt noorematele tarbijatele arvestades nende maitse-eelistusi ja tarbimisharjumusi. Uus palaleib on ühtlasi ka loogiline uus sõsar turuliidrile Rukkipalale ja tuntud tootesarjadele Röst, Ruks ja Saib.