ETTEVAATUST ⟩ Kevadseente hulgas on nii hõrke maiuspalasid kui ka mürgiseid leide

Sel nädalal tekitas Eestimaa seentele pühendatud Facebooki grupis suurt tähelepanu ühe kasutaja postitus, kes oli pannile kuhjanud harilikud karikseened (Sarcoscypha austriaca). Osa kommenteerijatest ei suutnud ära imestada, miks peab seeneisu olema nii suur, et mittesöödavaks märgitud seent siiski mekkima peab. Teised aga jagasid lahkelt retsepte ja kinnitasid, et teatud maades peetakse seda seent täiesti arvestatavaks söögiseeneks.

Eesti Loodusmuuseumi botaanik ja vanemkuraator Loore Ehrlich sõnab, et mittesöödavad seened on mittesöödavad vastiku maitse, vintskuse või vähese lihakuse tõttu, ilma et nad oleksid mürgised.

Karikseen. Foto: Eesti Loodusmuuseum

«Sageli on mittesöödavuse taga ka hinnangu puudumine – neid liike ei ole sellest aspektist veel uuritud,» ütleb Ehrlich. Hariliku karikseene söödavuse kohta annavad allikad seinast-seina hinnanguid – valdavalt mittesöödav, aga ka söödav ja mürgine. Niisiis saab pigem anda kevadisele seenelisele sama nõu, mis sügiseti: kahtluse korral ära korja!

Mürgine on kevadseentest aga kroonliudik (Sarcosphaera coronaria). Kroonliudiku viljakehad on alguses pinnases ja kerajad, hiljem lõhenevad nad tähtjalt ning muutuvad kausikujuliseks. Teda leitakse harva maist juulini Põhja- ja Lääne-Eestis. Liik kuulub kaitstavate liikide II kategooriasse. Tegemist on ohtlikult mürgise seenega. Kui leiate kroonliudiku kasvukoha, andke sellest kindlasti teada keskkonnaametile või sisestage vaatlus Loodusvaatluste andmebaasi. Nii aitad kaasa looduskaitse korraldamisele. Pea meeles, et kroonliudiku korjamine on keelatud!

Kevadine mets peidab ka hõrke aardeid