Meeldiv kevadine lõhn on hoopis hädakisa ninasõõrmes

Kõik teavad värskelt niidetud muru omapärast lõhna. Austraalias 2009. aastal toimunud uuringus jõuti järeldusele, et värskelt niidetud muru lõhn vähendab stressi ja võib kaitsta närvirakke. Ilmselt on see ka põhjus, miks enamusele see lõhn meeldib. Paljud inimesed aga ei tea, et rohulibledelt eralduval lõhnal on konkreetne eesmärk.