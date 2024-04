LÕPETA KOHE ⟩ Levinud viga gaasipliidi kasutamisel võib sulle kalliks maksma minna

Keskmine kodukokk ilmselt ei teadvusta gaasipliidi ohtlikkust ning säästlikku kasutust. Daily Meal kirjutab, et gaasipliitide kasutajate suurim viga seisneb selles, et kasutatakse vales suuruses anumat, olgu selleks kas pott või pann. See ei ole mitte ainult ebaefektiivne, vaid võib ka kahjustada nõusid ja põhjustada põlengut.