KUUPÄEV KIRJA ⟩ Sibulatee ootab Peipsi äärde kalapuhvetite päevale!

Ürituse vedaja Liis Lainemäe sõnul on kalapuhvetite päev välja kasvanud alates 2016. aastast sügiseti toimuva Sibulatee puhvetite päeva külastajate initsiatiivist. Liis Lainemäe, MTÜ Sibulatee juhatuse esindaja: «Saime tagasisidest aru, et menüüst otsitakse rohkem kalatoite ja kevadine püügihooaeg pakub selleks rikkalikumat võimalust. Nii paigutuski kalapuhvetite päev kevadesse, osalemise tingimuseks – üks põhiroog menüüs kohalikus kalast.»

Lainemäe kirjeldab, et muuhulgas on see võimalus avada kogukond külastajatele ka madalhooajal ning toob välja, et üks kasutegur kohalikule elanikule on katsetada ettevõtlusega ning selle kogemuse pinnalt ehk tulevikus ka endale töökoht luua.