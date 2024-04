TANKISTID ÜÜRITURUL ⟩ Üürnik tekitas korteris suure kahju ja jättis selle sõbra kanda

Raineril ei olnud ühtegi maksehäiret, mistõttu soovisid Jaan ja Maria, et too looks hoopis ise Rendini platvormile konto ning sõlmiks hiljem üürilepingu enda nimele. Noorpaar kinnitas Rainerile, et kõiki korteriga seotud kulusid maksavad nemad ning esimesel võimalusel eemaldatakse tema nimi lepingust ja muudetakse peaüürnikuks Jaan. Vastutasuks teene eest lubas Jaan Rainerile kanda igakuiselt ka 200 eurot ning Rainer nõustus.