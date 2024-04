GALERII ⟩ Eesti kõige rannaäärsem uusarendus saavutas täiskõrguse ja valmib juba sügiseks

Endoveri tegevjuht Robert Laud tõi välja, et Riviera Viimsi arenduse puhul on kogu ala ruumiline kontseptsioon loodud eesmärgiga avada inimestele looduskaunis mereäärne piirkond. «Oleme korrastanud suure osa mereäärsest mahajäetud tootmismaast ning renoveerime ehituse käigus Kaluri tee, ehitame jalgrattateede ja mänguväljakutega Kivila pargi ning otse randa hakkab arendusest viima kergliiklustee,» rääkis Laud.

Viimsi on viimaste aastatega tõusnud väga atraktiivseks ja hinnatud piirkonnaks, see kajastub ka kruntide ja elamispindade väheses saadavuses ja tõusnud hindades. «Viimsi uute korterite turul on silmnähtav defitsiit. Pärast valla uut üldplaneeringut piiratakse uute elamispindade ehitusmahtu veelgi. Samas on tegu ühe populaarseima Tallinna lähedase elupiirkonnaga,» märkis Laud.