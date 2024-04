VIDEO Teistmoodi kogemus! Samsung pistis tehisaru teleritesse ja kõlaritesse

«Samsung on telerituru liider olnud juba viimased 18 aastat ning uued seadmed toovad kasutajateni mitmeid uuenduslikke tehisintellekti funktsioone, mida riistvaraga teha ei saa. Uutes Neo QLED 8K telerites on näiteks meie värske NQ8 AI Gen3 protsessor, millel on tänu enda tehisintellekti nutikusele lausa kaks korda kiirem NPU (Neural Processing Unit) ja selles peituvate närvivõrkude (neural networks) arv on lausa kaheksa korda suurem, minnes 64 pealt 512 peale,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.