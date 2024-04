Saksa meedia: kõik konservitoidud on saastunud!

Pilt on illustreeriv.

Peaaegu kõik konservitoidud on saastunud ja kujutavad endast tervisele ohtu, teatab Stiftung Warentest. Tegemist on Saksamaa tarbijaorganisatsiooniga, mis tegeleb kaupade ja teenuste erapooletu uurimise ja võrdlemisega. Organisatsiooni sõnul on isegi konserveeritud orgaanilise kookospiima või vegan-tuunikala konservid saastunud.