NÄDALA RESTORAN Kohalik gurmee lambapiimajogurti ja maapirnijäätisega

Laulasmaa, see mereäärne paik, pakub meelepärast ajaviidet paljudele. Kes väisab Arvo Pärdi keskust, kes matkab mere ja männimetsa vahelisel liivarannaribal, kes kümbleb hotelli LaSpa veekeskuses, kes õhtustab hotelli gurmeerestoranis Wicca. Mõni puhkaja on põhjalikum ja võtab plaani kõik need neli. Nii ka meie.

Et Wiccat on soovitanud ka rahvusvahelised Michelini, White Guide’i ja Falstaffi restoranijuhid, järgime vanasõna «oma silm on kuningas» ja õhtustame seal. Pealegi on Wicca peakokaks Angelica Udeküll, keda televaatajad teavad kui kohaliku toidu edendajat ja kaasakiskuvat ideede genereerijat saatest «Suus sulav Eesti».