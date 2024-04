Maitsvad-maitsvad süsivesikud: Lidl laiendab oluliselt pagaritoodete sortimenti

Uute pagaritoodete seas on näiteks vaarikatäidisega croissant'id kui ka mini või-croissant'id. Soolase snäki sõpradele on lisandunud saiakesed juustu ja spinatiga ning pitsasaiakesed. Kokku on juurde tulnud üle kümne uue pagaritoote.

Klientide tagasiside on näidanud, et eestlased eelistavad eelkõige magusaid saiakesi. Kõige populaarsemateks pagaritoodeteks Lidli poodides on osutunud croissant'id, berliner'id ehk moosisaiad ja šokolaadisõõrikud. Ent eestlane naudib ka lihtsalt kvaliteetset saia: ciabatta sai ja tavaline valge sai on alati olnud populaarsemate toodete seas.

«Proovime alati oma klientidele uusi ja põnevaid maitseid pakkuda, mistõttu on ka meie pagaritoodete valik pidevalt uuenemas. See ei tähenda seda, et vanad lemmikud kaoksid, sest need jäävad meie sortimenti kindlasti alles. Uute valikute pakkumine pagaritoodete letis on meie jaoks oluline, et eestlaste toidulauda rikastada nii supi kõrvale sobiva leiva-saia kui ka lihtsalt väikse maitsva vahepala läbi,» sõnas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Maitsvate pagaritoodete ja saiakeste pakkumine on Lidli jaoks omaette au küsimus. Poe köögis küpsetatakse saiakesi neljal korral päevas, vajadusel veel rohkemgi. Eelkõige rõhutakse kahele olulisele omadusele: värskus ja maitse. Mitmed pagaritooted, näiteks croissant'id, valmistatakse Saksamaal Schwarz Groupi tehases.

Pagaritooted, mis on viimase poole aasta jooksul Lidli valikusse lisandunud, on:

Röstsai

Gorski leib

Vormileib

Suhkrukringel

Saiake vaarika ja vanilliga

Saiake juustu ja spinatiga

Minisõõrik

Croissant vaarikatäidisega

Mini või-croissant

Saiake mustikatäidisega

Pitsasaiake