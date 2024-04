TARTU ÜLIKOOLI EKSPERIMENT Mis juhtub, kui ahju siibri liiga vara sulged?

Vingugaasi suudab ruumis tuvastada ainult vinguandur, mis on lisaks gaasiseadmetega kodudele olnud juba kolm aastat kohustuslik ka tahkekütteseadmega hoonetes ehk seal, kus on näiteks ahi, pliit või kamin. Kuid kuhu see paigaldada, et sellest kõige rohkem kasu oleks?