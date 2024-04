GALERII Kas leiad end üles? Üle 10 aasta toimunud festival tõi Kalasadama melu täis

«Kalafestivali näol on tegemist linlaste seas ühe oodatuima kevadise sündmusega, mida näitas ehedalt ka eile Kalaturgu külastanud inimeste hulk ja kaugustesse looklevad järjekorrad kalalettide ääres,» kommenteeris Tallinna Turud juhataja ja Kalafestivali korraldaja Kersti Otteson toimunud üritust.

«Rõõm oli näha, et Kalafestivalile olid tee leidnud igast vanusest kalasõbrad, kelle ehe emotsioon ja armastus kala ning kohaliku toidu vastu näitavad, et siinse kalakultuuri au sees hoidmine on ülioluline,» lisas Otteson.