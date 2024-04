KEVADGURMEE Vana-Võromaa täitub kohalike võrratute maitsetega

Tegemist on UMA MEKK kohvikute ja restoraninädalaga, mis on läbinud uuenduskuuri ning särab nüüd uue nimega. Selle aasta UMA MEKK Kevadgurmee toimub 3.–12. maini, kus kümme restorani pakuvad kohalikust toorainest kolmekäigulist maitseelamust ning lisaks toimub ka üks eriüritus.

Vaatamata uuendustele on üldine kontseptsioon säilinud: iga roog sisaldab vähemalt 50 protsenti kohalikku Vana-Võromaa toorainet ning tippkokkade käe all valmivad sellest imelised road.

Krinal ütleb, et tulevikus on plaan restoraninädalaga ühendada veelgi enam selliseid eriüritusi, mis lisaks maitseelamustele pakuvad inimestele ka muud meelelahutust, olgu selleks siis näiteks kontsert, loeng või midagi täiesti uut.

Lisaks restoranidele on sellel aastal projekti kaasatud ka mitmed majutusasutused. «Võrumaa reklaamlause on: aigu om ehk aega on. See on mõtteviis, mis võiks levida Võrumaalt kaugemalegi ning kutsume üles inimesi võtma aega nautimiseks. Nautige õhtusööki, broneerige majutus, tundke rõõmu maalilisest Vana-Võromaa kevadisest loodusest ning külastage meie põnevad toidutootjad UMA MEKK maitsete teekonnalt,» ütleb lõpetuseks Krinal.