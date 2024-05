Vakarys Ekspresas kirjutab, et mõned põõsad, eesotsas sireliga, võiksid varakevadel hoopis lõikamata jääda, kuna vastasel juhul lõikame ära peagi õide minevad pungad. Erandiks on talvel lume all murdunud, kuivanud või haigestunud oksad, mille lõikamisvajadusest pole kahtlustki.