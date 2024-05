UUS PEATÜKK Pealinna nullist rajatud elamukvartal kasvab veelgi

Uus-Veerenni kuuenda etapina ehitatavas ja elukvartali seni kõrgeimas, kaheksakorruselises A-energiaklassiga hoones valmib 63 korterit. Erineva suurusega peredele mõeldud 2- kuni 5-toaliste kodude suurused on vahemikus 35–115 ruutmeetrit. Ehitustööd algavad lähikuudel ja valmivad plaanide kohaselt 2026. aasta suvel.

«Oleme tänaseks ehitanud Uus-Veerenni eluhoonete mahust valmis üle kahe kolmandiku. Jõudsalt kasvanud kogukord, taaskasutuse ja loodusläheduse ideoloogiast lähtuv avalik linnaruum, elanike poolt pikalt oodatud kvartali lasteaed ning kogukonna soove arvestades loodud mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad rajatised on muutnud Uus-Veerenni tõeliselt nauditavaks kodukohaks,» kirjeldas kvartali senist arengut Merko Kodude juht Indrek Tarto.

Eelmisel aastal alustas Uus-Veerennis tööd uus ja kaasaegne Kalli-Kalli lasteaed. Eelkõige kvartali elanike soove silmas pidades rajati kvartalisse OMAklubi treeningsaal ning kohviku ja lokaalina toimiv rattahoolduse töökoda Rattatimm. Järgmiste hoonete ehitust ootavatel kinnistutel asub vahepark, kus kvartali elanikud saavad nautida erinevaid puhke- ja sportimisvõimalusi ning mis on võimalik hoonete ehituse käivitamisel uude asukohta ümber kolida.

Uus-Veerennis järgmisena valmiva Tiiu 14 kinnistu arhitektuurilise lahenduse on loonud KOKO arhitektid. Hoonestus koosneb erineva kõrgusega osadest, mis joonduvad frondina piki Tiiu tänava sihti. Fassaadidel vahelduvad värvilise tellise ja heleda betooni pinnad loovad koos trapetsikujuliste akendega seintele rõõmsa ja mängulise ilme.

Tiiu 14 elamu kõigis korterites on jahutusseadmete paigaldamise valmidus ja suuremates korterites ehitatakse jahutussüsteem välja müügihinna sees. Kortermaja kohalikuks tarbeks toodavad energiat katusel asuvad päikesepaneelid. Nagu Uus-Veerennis tavaks, on parkimiskohad viidud hoone maa-alusele parkimiskorrusele. Kõigil parkimiskohtadel on elektriauto laadimiskoha valmidus.