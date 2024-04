GALERII Algas Hipodroomi kvartali ehitus

Esimesest ehitusetapist on kõige märkimisväärsem Eesti esimene maa-alune kahe ringristmikuga autotee tunnel. 250 meetri pikkuse tunneli ehitamine loob unikaalse võimaluse ühendada kaks olulist tänavat, pakkudes nii linnaelanikele kui ka ärivaldkonna tegijatele suuremat liikumisvabadust.

«Arenduse infrastruktuuri osas ehitatakse lisaks tunnelile ka Hipodroomi tänav, mis seni veel puudub, ning sellega alustame juba suvekuudel. Esimese etapi käigus valmib ka viis kortermaja, kus on 101 korterit ja kuus äripinda ja mille arhitektuurilahenduse on loonud PIN Arhitektid. Korterite suurused varieeruvad vahemikus 44–120 m², kõikidel korteritel on terrass või rõdu,» sõnas Hipodroomi ühe arendaja, Reterra Estate tegevjuht Reigo Randmets.