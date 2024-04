PILDID Ikea imbub kontoritesse: uus kollektsioon lubab töötamise kordades mugavamaks teha

Hübriidtöö osakaalu kasvu tõttu on füüsilised kontorid muutunud staatilisest püsiva töökohaga kohtadest paindlikeks ja lihtsasti muudetavateks ruumideks. Lisaks peavad kontorid tänapäeval konkureerima kodust töötamise mugavusega, et töötajaid kontorisse tagasi meelitada. IKEA võttis eesmärgiks luua kollektsioon, mis vastab nüüdisaegse töökoha vajadustele ning selle tulemusena valmis MITTZON. See kontorimööbli süsteem aitab ettevõtetel luua täielikult ergonoomilise kontoriala, mis kohandub erinevate inimeste tööeelistuste ja tegevustega.