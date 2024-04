OH ÕUDU! Vampiiri järgi nime saanud ämblik rühib aina põhjapoole

Saksamaal ja hiljuti Kopenhaagenis on tähendatud uut ämblikuliiki, mis reeglina elab Vahemere ääres. Ladinakeelne nimi on sel ämblikul Zoropsis spinimana, kuid Saksamaal tuntakse kaheksajalgset elukat Nosferatu ämblikuna. Ämblik tekitab oma suuruse tõttu paljudes mõningast ebamugavust, kuid loom on õnneks inimesele kahjutu ja keskeuroopa majaämblikust väiksem. Bild kirjutab, et kõnealust liiki leitakse sakslaste kodudest üha sagedamini ehk on ilmselt ainult aja küsimus, mil see liik Eestisse jõuab.