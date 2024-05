UNUSTA A-ENERGIAKLASS Pirital algab keskkonda ja tervist säästva kortermaja ehitus

«LEED sertifikaat annab kinnituse, et hoone on keskkonda ning tervist säästvalt projekteeritud ja ehitatud. Siiani on Eestis selle märgisega ehitatud põhiliselt ärihooneid, Regati arendus üks esimesi Eestis, mille kortermajadele sertifikaati taotletakse,» rääkis Liven AS tegevjuht Andero Laur.

Vaade Regati majadele. Foto: Liven

LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design sertifitseerimissüsteem on maailmas uute hoonete puhul enimlevinud rohemärgis, mille hindamisel ei piirduta üksnes energiatõhususega vaid hinnatakse hoone terviklikku mõju keskkonnale. LEED sertifikaadil on neli sertifitseeritud taset, hõbe, kuld ja plaatinum, Liven taotleb neist kõrgeimait.

«Kui Eestis on seni keskendutud peamiselt energiamärgisele, siis LEED arvestab veel üheksat tegurit, mis keskkonda mõjutavad, näiteks uue hoone asukohta, ümbritsevat transporditaristut, veekasutust, sisekliimat ning materjalide ja ressursside kasutust ning erinevaid innovaatilisi lahendusi,» selgitas Andero Laur.

Büroohoonete puhul on LEED sertifikaati rohkem kasutatud, sest arendajatel on klientide või investorite poolne surve keskkonnamõjudega arvestada. «Elamuarenduses see veel levinud ei ole, kuid Livenis näeme, et koduostja on muutunud teadlikumaks ja vastutustundlikumaks, mistõttu on oluline pakkuda A-energiaklassist enamat ning ehitada tulevikukindlaid maju,» lisas Andero Laur.

Regati pst sisehoov. Foto: Liven

Pirital asuva Regati pst 3 arenduse puhul on arendaja nende teguritega arvestanud – rajatavad hooned on varustatud maaküttevaiade, maajahutuse ja päikesepaneelidega ning majadevahelisele alale rajatakse keskkonnasõbralik vihmaaed, kuhu suure saju ajal koguneb vesi, mis imbub maapinda ning filtreerub läbi pinnase merre. Uute kodude kõrval luuakse ka linnaelanikele avatud mereäärne piirkond, kuhu rajatakse ärid, kohvikud ja restoranid, et kujundada alast kvaliteetne ja terviklik linnaruum.

Regati pst 3 arenduse esimese etapi ehitus on juba alanud. Arhitektuurne lahendus näeb ette seitset kolmekorruselist maapealset osa, millest neli ehitatakse valmis esimeses etapis. Seejuures on üle 30 protsenti esimeses etapis valmivatest kodudest tänaseks juba müüdud ja käimas on klientide erisoovide vormistamine koos Liveni sisearhitektidega.