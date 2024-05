AJALOOLINE HETK Eesti vesi võidutses maailma mainekaimal konkursil

Hispaanias San Sebastianis toimunud konkurss on valdkonna prestiižikaim mõõduvõtmine, kus osalevad maailma parimad kvaliteetvee tootjad ja kus pimetestis hindab tooteid rahvusvahelistest tippudest koosnev veesommeljeede žürii. Hindamisel oli 110 erinevat veebrändi 37 riigist, kokku üle tuhande toote.

«Need tunnustused avavad Haagele ja Eestile välisturgudel täiesti uusi uksi. Paljud on kuulnud näiteks erinevatest veinikonkurssidest, siis FineWaters on täielik tippvõistlus veemaailmas,» kommenteeris Haaget kohapeal esindanud müügidirektor Matis Allikmaa.

Tipprestoranid langetavad oma menüüvalikuid täpselt ja peensusteni mõeldult. Põhjalikult hinnatakse pakutava joogi maitset, lõhna, välimuse selgust ning kirkust, toote päritolu. Samuti on oluline pakend ja mugavus käsitlemisel. Lisaks on tähtis, kuidas konkreetne vesi sobib söögiga kokku. Suurema mineraalainete sisaldusega vesi klapib hästi pärast füüsilist pingutust ja vedelikukaotuse korvamiseks, aga on ka ideaalne kaaslane paljudele toitudele.