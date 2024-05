KINDLUSTA OMA SELJATAGUNE Ekspert avaldab üürituru järjest kasvava probleemi

«Meil on olnud mitmeid juhtumeid, kus üürnik otsustab mõned päevad enne sissekolimist kehtivast üürilepingust loobuda. Sageli eeldavad üürnikud, et kuna korteri üleandmise või sissekolimiseni ei jõutud, siis pole leping veel jõustunud. Tegelikult on sellisel juhul leping osapoolte jaoks siduv alates allkirjastamisest ning tuleb alustada üürilepingu lõpetamist,» selgitab õigusekspert.