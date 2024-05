Nartsissid on vastupidavad mitmeaastased taimed, mis tulevad aasta-aastalt tagasi ja võivad levida üle aia. Tavaliselt istutatakse nende sibulaid oktoobris ja õitsele puhkevad need kevadel.

Nartsissi sorte on tuhandeid. Traditsiooniline nartsissiõis võib olla efektselt kollane või valge, kuue kroonlehe ja trompetikujulise keskosaga. Ent tagamaks, et nartsissid kasvaksid järgmisel aastal suuremaks ja tugevamaks, on MyJobQuote'i aianduseksperdil Fiona Jenkins'il jagada paar head näpunäidet.