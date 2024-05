PILDID Kas sina julgeksid? Roomas seati üles 360-kraadise vaatega tualett

Aprilli lõpus Maxxi muuseumi ette sätitud tualetikuubiku teeb eripäraseks selle klaasist seinad. Need on valmistatud klaasist, mille väliskülg on kui peegel, kuid kui vaadata seestpoolt välja, näed sellest nagu aknaklaasist läbi. Seega on niisuguse tualeti kasutajal häda tehes kristallselge 360-kraadine vaade enda ümber, samal ajal kui temast mööduvad inimesed teda ennast ei näe.