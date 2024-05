PILDID Tallinna kesklinnas müüakse paneelmaja korteri hinna eest maja

«Maja vajab kahtlemata remonti, kuid hea visiooniga inimene saab sellest tõelise pärli keset linna,» kirjutab kuulutuses maja müügiga tegelev maakler. Remontima ei pea aga õnneks kuigi suurt pinda, kuna hoone on ühetoaline ja ruutmeetreid kokku 35. Ehitise kandeseinad on tellistest ning lagi betoonblokkidest.

Maja on vee- ja elektrisüsteemidega ühendatud. Olemas on isegi tualett ja pesta saab end duši all. Isegi pesumasin on vannitoas olemas.