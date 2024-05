EKSPERT KINNITAB Terrassi ehitus tuleb tänavu kordades soodsam

Terrass peaks olema kerge kaldega

«Vundamendile sõrestiku rajamiseks peaks kindlasti kasutama sügavimmutatud materjali, mis aitab puidul 15-20 aastat tugevana säilida. Terrassi aluspinna roovideks peaks kasutama vähemalt 50x100mm paksusega prussi ning arvestama, et mida hõredam on vundamendi samm ja laudade vahe, seda paksemat karkassipuitu läheb vaja ja vastupidi. Pruss võiks olla tavaline ja mitte liigselt hööveldatud saematerjal, sest see võtab immutusainet paremini sisse. Rooviprusside vahe ei tohiks olla laiem kui 40 sentimeetrit – kui alusroov on tihe ja paksust materjalist, siis jääb terrass hiljem jala all tugev ning ei kriiksu,» rääkis Mihkelson.