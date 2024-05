NÄDALA RESTORAN Üheeurone kohv, mõtelge!

Neelatasin. See oli kurb hetk. Möödusin Solarise keskusest just siis, kui kokakunstniku Anni Arro legendaarse Komeedi kohviku mustrikirjut mööblit autokasti tõsteti. Ei mingeid upumunaga kiluleibu, peedi-kitsejuustupiruette, kohevaid besee-vahukoorerulle ega sohvasopistusi enam. Pealinna kohvikutaeva üks eredamaid sabatähti oli kustunud.

Mind peaks lohutama silt Solarise parkimismaja väljasõidu kohal: «Me ei lahku kunagi päriselt. Midagi jääb. Elu on ilus.» Mis jääb pärast Komeedi kustumist? Mitte midagi, on esimene emotsioon. Aga see pole nii, sest kui midagi ei jää, siis midagi tuleb.