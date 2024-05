Sisekujundaja jagab kolme lihtsat nippi, kuidas oma rõdu mõnusaks puhkekohaks kujundada

«Meie kodukülastused on näidanud, et rõdu muutub tihti vähekasutatavate asjade panipaigaks. Seega tuleb rõdule kasvõi väikese laua paigutamiseks asjad korda seada või eest ära viia,» ütles IKEA sisekujundaja Anneli Saluste ja lisas, et rõdu saab organiseerida lihtsate nippidega.