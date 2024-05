Hirmsate häälte üle kurtnud lapse ema tegi jahmatava avastuse, mis läks talle kalliks maksma

Ashley Class ütles, et tema ja ta abikaasa arvasid alguses, et tütar kujutab helisid lihtsalt ette. «Ta ütles, et kuulis oma magamistoa kapis koletisi, aga me olime just vaadanud filmi «Kollide kompanii»,» selgitas Class, miks ta arvas, et tütre öeldu oli ei midagi muud kui filmist inspireeritud väljamõeldis.