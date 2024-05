Tarbija joob järjest rohkem just seda sorti piima

«Täispiima osakaal on värske joogipiima müügist tõusnud kolmandikuni,» kinnitas Coopi ostudirektor Oliver Rist. «Aastaga on täispiima müük kasvanud ligi 20 protsenti. Samuti on olulise trendina võimalik esile tuua, et tarbija eelistab järjest suuremaid pakendeid nii piima kui ka erinevate koorte puhul. Näiteks piima puhul on tarbija üle kolimas 1,5- ja 2-liitrise pakendile, kohvikoore puhul 380 ml ja hapukoorel 500-grammisele pakendile.»