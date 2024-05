TARK TEADA Kui kaua peab triikraud jahtuma, enne kui võid selle ära panna?

Tähelepanu tuleb pöörata seinapistikule, kaablile ja muudele osadele, kui need triikimise ajal tavapärasest kuumemad või teist värvi tunduvad.

«Ebatavalised lõhnad ja sulanud plastik on selged märgid, et triikrauaga on midagi valesti,» rõhutab Rütman ja lisab, et see käib kõikide koduseadmete kohta, olgu selleks televiisor või elektriline hambahari.

Kui märkad, et triikraua juures on midagi muutunud või ei tööta see nii, nagu peaks, siis vii seade esimesel võimalusel hooldusesse. Triikraud, mis on silmnähtavalt kulunud (võib-olla ka kukkunud), mille korpuse osad on purunenud, mis lekib, säriseb või tekitab kasutamise ajal ebatavalisi lõhnu (kärsalõhn), on kasutuskõlbmatu.

Triikrauda tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile ja triikimislaud (triikimisala) peab olema stabiilne ja tasane ning kaetud kuumuskindla materjaliga.

«Triikimine ebastabiilsel või ebatasasel pinnal võib põhjustada triikraua ümberkukkumist või põletusi,» hoiatab Rütman.

Enamlevinud vead, mida triikraua kasutamisel tehakse: Järelevalveta jätmine Triikrauda ei tohi jätta sisse lülitatuna järelevalveta. Unustades triikraua sisse, võib see põhjustada tulekahju. Koduloomad või väikesed lapsed võivad sisse lülitatud/kuuma triikraua kogemata maha või endale peale kukutada, mille tagajärjel võivad tekkida põletushaavad või muud vigastused. Vale temperatuuri valimine Erinevad kangad vajavad erinevat triikimistemperatuuri. Liiga kõrge temperatuur võib kahjustada tundlikke kangaid. Puudulik hooldus Regulaarne triikraua puhastamine ja hooldamine on oluline selle tõhusaks ja ohutuks kasutamiseks. Mustus või katlakivi kütteplaadil võib mõjutada triikimistulemust ja suurendada tuleohu riski. Enamik tootjaid on triikraua kasutusjuhendisse kirja pannud ka õpetuse, mida, kuidas ja millal hooldada.

Vast üks põletavamaid küsimusi on, et millal võib triikraua silme alt ära panna ja n-ö ära unustada. Rütmani sõnul ühtset reeglit pole, kuid rusikareegel on, et seadmel tuleks lasta jahtuda tund aega. «Peale seda tuleb vastavalt kasutusjuhendile tühjendada ka veepaak. Ja siis võib triikraua kappi ära panna,» lisab spetsialist.